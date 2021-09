«Se in una classe sono tutti completamente vaccinati ci si potrà togliere la mascherina, per sorridere tutti insieme». Così in conferenza stampa il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, a cui ha fatto eco il ministro Speranza. «Presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati e ciò consentirà di allentare le misure, come togliere le mascherine, nella classi dove abbiamo tutti vaccinati». DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE