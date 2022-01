«La cultura si costruisce nelle aule scolastiche, per questo le aule scolastiche non possono chiudere, devono essere emblema di Paese che è capace di contrastare la piaga che ancora una volta ci sta colpendo», così il ministro Patrizio Bianchi nel corso del suo intervento a Reggio Emilia per la Festa del Tricolore.

/ Comune Reggio Emilia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev