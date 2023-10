Schlein: «Sul salario minimo aspettiamo il governo al varco»

Sul salario minimo, "aspettiamo il Governo al varco". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della Festa del Foglio. Il Governo, ha continuato Schlein, "ha provato sul salario minimo a buttare la palla in tribuna".

"Non hanno neanche il coraggio di dire a tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri di essere contrari ad una misura di civiltà, cioè che sotto i nove euro l'ora sia considerato non lavoro ma sfruttamento. E' una misura la nostra che rafforza la contrattazione collettiva. Ecco, noi continueremo ad insistere. Li aspettiamo questa settimana in Parlamento: si assumano la responsabilità -ha concluso Schlein- di voltare le spalle a tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri di questo Paese".