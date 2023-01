Schlein: «Non si può continuare a morire di lavoro o stage in Italia»

«Non si può continuare a morire di lavoro e di stage in questo Paese, bisogna ricostruire una cultura del lavoro sicuro e investire sull'assunzione di personale idoneo per fare gli ispettori, non capisco come la maggioranza non veda il nesso tra precarietà e lavoro insicuro, le parole di Elly Schlein a margine del suo incontro a Napoli in vista del congresso del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Schlein: «Cambio nome Pd? Tema che può essere sottoposto agli iscritti»