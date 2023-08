Schlein: «Poveri mangiano meglio dei ricchi? Mi domando in che Paese vivano»

«Siccome sentiamo qualche ministro oggi dire che i poveri mangiano meglio dei ricchi in questo Paese, mi domando in che Paese vivano. Ci sono regioni in cui 8 bambini su 100 non riescono a procurarsi due pasti proteici al giorno», le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione dell’inaugurazione della Festa dell’Unità di Bologna. /Immagini Facebook Festa Unità Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev