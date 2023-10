Schlein: «Diritto alla salute negato se liste d'attesa durano anni»

"Il diritto alla salute previsto nella Costituzione è negato nel momento in cui ci sono persone che ricevono appuntamenti per visite specialistiche tra 2 o 3 anni. Questo cosa significa? Che chi può permetterselo ricorre al privato che salta la lista d'attesa e chi non può permetterselo sta rinunciando a curarsi? Non è questa una negazione del diritto alla salute previsto nella nostra Costituzione?", le parole di Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it