Santanchè, Gasparri: «Dimissioni? Non c’è alcun reato»

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto sulla vicenda della ministra del Turismo Daniela Santanchè, alla quale le opposizioni hanno chiesto a gran voce le dimissioni in relazione alla vicenda della società Visibilia, fondata dalla stessa Santanchè, portata alla luce dalla trasmissione Report.

Vicenda per la quale la ministra non è indagata. "Il sostegno lo diamo a prescindere perché non c'è nessuna inchiesta, nessun processo. Quindi, che dovremmo fare?", si chiede il vicepresidente del Senato. "Se le opposizioni chiedono una discussione in Parlamento, il Parlamento c'è per parlare. Però non credo che ci siano proprio le condizioni per le dimissioni.

C'è una dialettica, come è normale che sia. Non mi pare che ci siano fatti giudiziari che devono portare a delle connclusioni", ha aggiunto Gasparri. Un avviso di garanzia cambierebbe qualcosa? "Neanche. Gli avvisi di garanzia non sono mica una condanna", ha concluso Gasparri.