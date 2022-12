Pnrr, Sangiuliano: «Piccoli aggiustamenti, ma l'impianto fondamentale sarà preservato»

«Penso di avere un dovere Repubblicano di portare avanti il Pnrr così come configurato. Credo nella continuità degli atti amministrativi anche con le alternanze politiche. Se sarà possibile aggiustare qualche piccola cosa e tenere conto di qualche elemento dei costi, faremo qualche aggiustamento. L’impianto fondamentale del Pnrr va preservato e portato avanti per non rischiare di perdere i fondi». Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in audizione davanti alle commissioni congiunta cultura della Camera e del Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

