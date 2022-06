«Lavorare per la pace non è un diritto ma un dovere e io continuerò a dialogare con tutti. Pace significa salvare vite e posti di lavoro. Mi dispiace che soprattutto a sinistra c'è chi critica il mio lavoro», le parole del leader della Lega Salvini, in provincia di Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Salvini: «Viaggio a Mosca? I contatti proseguono. Spero di incontrare Lavrov»