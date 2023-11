Salvini risponde a Sala: «Chi nega il problema sicurezza non fa il bene di Milano»

«A Milano il problema sicurezza c'è, serve che tutti diano il loro contributo. Se qualcuno nega un problema sicurezza a Milano non fa il bene della città», ha spiegato il vicepremier Salvini, in visita al gazebo della Lega al mercato di via Fauchè a Milano . «Poi ognuno deve fare la sua parte, polizia, carabinieri, polizia locale e telecamere. Però dire che a Milano non c'è un problema sicurezza significa non conoscere quello che accade nei quartieri», ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev