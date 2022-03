Durante il suo tour in Polonia il leader della Lega, Matteo Salvini ha ringraziato i volontari polacchi per lo straordinario impegno che è un esempio per tutti, ma ha sottolineato che "tutta Europa dovrà mettersi a disposizione per non lasciare sola la Polonia. Così la Lega in una nota. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Meloni: «Missione di Salvini in Polonia? Chiunque faccia qualcosa fa bene»