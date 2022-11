Pnrr, Salvini: «Necessario un aggiornamento dei prezzi come per ogni impresa»

Al Pnrr serve un «aggiornamento prezzi: molto banalmente come qualunque negozio, qualunque impresa a fine anno, devi fare l'aggiornamento dei prezzi». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo ad un convegno. Infatti «se il costo dell' energia e del 30% in più, se il costo delle materie prime è del 30% in più, e il 30% è assolutamente sottostimato, se rifare una scuola ti costava un milione e l'anno prossimo ti costa un milione e mezzo, molto banalmente devi rivedere tempi e prezzi», spiega il ministro. «Chiudere tutte le opere e rendicontarle entro il 2026, siamo a fine 2022, mi sembra assolutamente ambizioso». Il Piano «va non cambiato, ma ritoccato, rivisto».

