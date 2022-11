Matteo Salvini: «Piano casa con Comuni e Regioni, servono prezzi controllati». L'incontro con Gualtieri per parlare di Roma

Piano Casa - Un nuovo Piano Casa, è l'annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Gli affitti sono alle stelle, soprattutto a Roma e a Milano, ragiona Salvini parlando a margine di "La crisi e l'innovazione", l'evento legato a Molto, il magazine che esce tutti i giovedì con i quotidiani del gruppo Caltagirone. Per questo, sottolinea, serve lavorare «con i Comuni e le Regioni per avere case belle, anche in periferia, e a prezzi controllati».

Un caffè con il sindaco Gualtieri - Salvini incontrerà il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri per parlare delle tante opere e cantieri da aprire, da sbloccare e da chiudere in città, anche in vista di appuntamenti come il Giubileo.

video Davide Fracassi / Ag. Toiati intervista di Stefania Piras