Salvini: «Un Paese non orgoglioso del suo passato non ha futuro»

«L’innovazione deve essere legata alla tradizione. Se un Paese non si ricorda delle sue tradizioni, non è orgoglioso del suo passato, è un Paese che non ha futuro». Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della celebrazione dei 60 anni dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) che si è tenuta a Roma. / Facebook Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Salvini: «Pensare al servizio civile o militare per i ragazzi»