«Chiedo rispetto per i tanti scienziati che invitano alla prudenza. Se cercate un no vax, io non lo sono, mi sono vaccinato. Io non sono uno scienziato, ma provo a leggere e informarmi. Semplicemente, quando c’è un dibattito aperto sulla salute di bimbi di dodici anni, invito alla prudenza». Lo ha detto a Sky TG24 il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘eVenti’.