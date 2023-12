Salvini: «Non ho bisogno di qualcuno che mi dica che sono dimagrito e anche biondo»

"Io ringrazio Confagricoltura perché non è mai stata con questo o quel partito o con questo o quel governo, a me da vicepresidente del Consiglio, da segretario della Lega non interessano associazioni che mi dicano 'bravo, hai sempre ragione, sei dimagrito e sei anche quasi biondo'", le parole di Salvini all'Assemblea Invernale di Confagricoltura. / Youtube Confagricoltura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev