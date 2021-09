Salvini lascia la conferenza stampa con Bernardo prima dell'arrivo di Meloni: «Ho un treno»

«Fra aerei cancellati, aerei in ritardo e treni puntuali io l'unico modo che ho per andare a Roma oggi è prendere Italo alle 11.26, sono le 11 e non posso fare altrimenti». Così il leader della Lega Matteo Salvini giustifica il fatto di essere andato via dalla conferenza stampa unitaria con Tajani e Meloni a Milano, per la chiusura della campagna elettorale del candidato Luca Bernardo, prima dell'arrivo della leader di FdI. Sembra che l'aereo della leader di FdI fosse in ritardo.

Meloni arriva tardi all'evento per Bernardo e Salvini se ne va. Poi dicono: «Zero tensioni»