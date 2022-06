Salvini: «Mai Centrodestra con pezzi sinistra a livello nazionale»

(Agenzia Vista) Genova, 14 giugno 2022 "Nei miei obiettivi nazionali c'è il centrodestra, non il centrodestra più pezzi di sinistra. Genova è un laboratorio che ha funzionato da tanti punti di vista, ma se uno è organicamente dentro il centrosinistra, e mi sembra che Renzi e Calenda vi siano, in un'alleanza di centrodestra a livello nazionale non hanno nulla a che spartire, a meno che non sposino il tema dell'autonomia, della flat tax, della pace fiscale, quota 41". Lo ha detto Matteo Salvini dopo avere fatto visita al sindaco Marco Bucci riferendo al sostegno che Iv e Azione hanno dato al sindaco candidando loro esponenti nelle liste civiche di Bucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it