(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2021 "Il Governo Draghi è un Governo molto particolare a cui noi abbiamo scelto di prendere parte per il momento eccezionale e che stiamo pagando come partito. Ma per me il partito vie ne dopo il Paese" così il segretario della Lega Matteo Salvini agli Stati generali dei consulenti del lavoro. / consulentidellavoro.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev