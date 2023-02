Salvini: “Fortunatamente a Sanremo si esibiranno solamente cantanti e non altri”

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “Oggi inizia il Festival di Sanremo, per molti ci sarà altro di cui discutere. Fortunatamente si esibiranno solo cantanti e non altri sul palco di Sanremo”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Lombardia. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it