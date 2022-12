Salvini: «Uno dei rapinatori di mio figlio era già stato arrestato 2 mesi fa»

«Mio figlio è stato rapinato come altri a Bergamo, Milano e Roma. Spero che li becchino e spero che oltre a beccarli stiano in galera, perchè dalla regia mi dicono che uno dei due non bergamaschi che hanno fatto la rapina era stato arrestato già due mesi fa». Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando alla Berghem Frecc ad Alzano Lombardo della rapina subita nei giorni scorsi dal figlio. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

