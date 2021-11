«Se non ci fosse il centrodestra al Governo alcune iniziative come il taglio dell'Irap non ci sarebbe stato. Abbiamo dovuto faticare affinché ci fosse il taglio delle tasse per gli autonomi. Per quanto riguarda Draghi condivido le parole di Berlusconi, sta lavorando bene e mi auguro che vada avanti a lungo come presidente del Consiglio», così Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa sulla manovra. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev