Salvini contro Iolanda Apostolico, Anm preoccupata

EMBED





(Lapresse) Matteo Salvini contro la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto Cutro. Il vicepremier ha pubblicato sui social un video in cui compare la giudice. "25 agosto 2018, Catania. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…", scrive Salvini riferendosi proprio ad Apostolico. Mentre la diretta interessata, parlando con i suoi colleghi, si difende: si trovava tra forze dell'ordine e manifestanti per placare gli animi. Intanto l'Associazione nazionale magistrati esprime preoccupazione per la tendenza a scandagliare la vita privata dei giudici.