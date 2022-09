Salvini: «Chi non mette soldi per le bollette di luce e gas non ama l’Italia»

«Per la Lega l’emergenza è la bolletta della luce e del gas, continuano a chiedere a tutti gli altri partiti di darci una mano e firmare l’aumento delle bollette. Chi dice di no, chi perde tempo, chi rimanda, non ama questo Paese. Se l’Europa non mette un tetto, se l’Europa non da un contributo il governo italiano ha il dovere di intervenire subito. Richiamo un disastro peggio del covid, mi stupisce che qualcuno non lo capisca, che viva su Marte. Chiunque si rifiuti adesso di intervenire mettendo tutti i soldi necessari per bloccare le bollette di luce e gas non ama l’Italia». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a margine di un appuntamento elettorale a Milano.(LaPresse)