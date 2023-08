Salvini: "Chi abbandona animali compie un atto criminale, sarà prevista revoca della patente"

«Purtroppo la stagione estiva è stagione di abbandono di animali. Un atto criminale. Sono venuto a rendere omaggio ai volontari che gestiscono uno dei canili e gattini più belli che ho visitato. Per ribadire l’invito a non fare sciocchezze. Cani e gatti non sono giochi e quindi se entrano in famiglia ne fanno parte. Nel nuovo codice della strada prevederemo anche la revoca della patente per chi abbandona lungo le strade. Rinnovo l’invito a venire ad adottare”, le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una visita al canile e gattile “Valle Grande”, nei pressi di Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev