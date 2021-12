Salvini: «Berlusconi al Quirinale è un candidato vero»

«Berlusconi è un candidato vero. Noi del centrodestra abbiamo tanti difetti ma se diciamo una cosa, la facciamo. Il centrodestra unito deve avere l’onore e il dovere di essere determinante e compatto nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, che spero non abbia la tessera del Pd in tasca. Una donna al Colle? Berlusconi si chiama Silvio, non Silvia. Se Berlusconi dovesse fare scelte diverse abbiamo più di una donna che sarebbe in grado di ricoprire questo ruolo in modo egregio». Le parole di Matteo Salvini in un’intervista al Festival di Atreju /Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev