Salvini: «Alla faccia dei gufi l'Italia cresce, contento per effetti della precettazione»

«Alla faccia dei gufi l’Italia corre. Crescerà più della Germania in questo anno e conto che continui la crescita il che è un premio agli imprenditori e ai lavoratori i italiani però il governo il suo lo sta facendo», ha affermato il vicepremier Salvini, in visita al gazebo della Lega a Milano, in merito al rating dell’agenzia Moody’s circa la crescita economica dell’Italia. «Dopo una settimana di polemiche e insulti i dati sono chiari: coloro che hanno scioperato ieri, che vanno rispettati, sono una minoranza della minoranza della minoranza e sono contento con la precettazione ieri di aver garantito a 20 milioni di italiani di poter viaggiare e lavorare. Quindi le polemiche per quel che mi riguarda sono finite perché i lavoratori hanno risposto. Nel comparto ferroviario hanno scioperato in 5 su 100 e che 5 su 100 potessero bloccare l’Italia per 24 ore sarebbe stata una follia». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev