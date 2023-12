Salvini all'ospedale Buzzi di Milano: «E' Natale anche per i bambini meno fortunati»

"Bello essere qua per fare in modo che sia Natale per tutti, anche per i bimbi meno fortunati che lo passeranno in ospedale", le parole di Matteo Salvini in visita all'ospedale Buzzi di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev