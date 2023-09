Salario minimo, Tajani: «Non è la soluzione giusta»

«Io non credo che il salario minimo non sia la soluzione. Per me il salario minimo è troppo poco, troppo poco. Noi vogliamo il salario ricco, un salario che permetta alle famiglie di poter arrivare alla fine del mese», le parole di Antonio Tajani nel corso di un confronto al Berlusconi Day di Paestum. / Immagini Fb Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev