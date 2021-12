(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 dicembre 2021 La direttiva Ue per l'introduzione del salario minimo dà "una risposta forte a due fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro: il dumping salariale e la presenza di molti lavoratori poveri, che purtroppo segnano il mercato del lavoro italiano. Il via libera all'avvio dei negoziati è una buona notizia per l'Europa ma anche per l'Italia". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it