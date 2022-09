Sala: «Spero più gente possibile ai seggi, soprattutto giovani»

«L'affluenza al voto a Milano è migliorata ma non di tantissimo. L'unico augurio che possiamo farci in questa giornata è che vadano a votare più persone possibile. A me sta a cuore soprattutto che i giovani vadano a votare perché è chiaro che è un momento storico importante per loro»: così il sindaco, Giuseppe Sala al Liceo Parini dove ha votato per le elezioni politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it