Russiagate, Renzi: «Su Conte non ho sospetti, solo certezze»

«E comunque, guarda Giuseppe che io non ho sospetti su di te ma certezze: tu sulla vicenda Trumpgate non si ti sei comportato bene, soprattuto nei confronti di un premier precedente. E tu Giuseppe hai molte cose di cui parlare e di cui non stai parlando come l'arrivo dei russi in piena pandemia, le mascherine... da mesi chiediamo una commissione d'inchiesta su questo e il M5S che un tempo raccontava il valore della trasparenza ora continua a negare agli italiani il diritto di sapere cose è successo in quei mesi. Il problema non è se io vado il Copasir, io vado ovunque, ma di avere certezze». Così Matteo Renzi in un video sui social. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev