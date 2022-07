Russia-Salvini, Parrini (Pd) alla Lega: «Fate chiarezza è ombra sulla vita politica»

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2022 "Una vicenda molto grave e inquietante e una notizia non smentita. È un'ombra sulla vita politica" all'inizio della campagna elettorale. Pretendiamo chiarezza. Abbiamo il diritto di sapere se forze che aspirano al governo stanno con l'Occidente o no, se stanno con o contro le scelte politiche della Ue, se nella destra c'è la volontà di non avere alcuna subalternità verso un regime come quello di Putin che ha portato sul suolo europeo la guerra". Così il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Dario Parrini intervenendo in Aula a Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it