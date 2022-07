Enrico Letta: «Putin ha già influenzato campagne elettorali europee, no partiti sotto ricatto»

(Agenzia Vista) Roma 28 luglio 2022 “Quello che è stato rivelato oggi dimostra che la Russia di Putin che ha già influenzato importanti campagne elettorali che ci sono state in Europa in questi anni, vogliamo che la nostra campagna elettorale sia fatta senza influenza della Russia e che nessun partito italiano agisca senza influenza o ricatti di una potenza con cui non possiamo avere buoni rapporti”. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta a margine dell’Assemblea Nazionale Coldiretti “L’agricoltura italiana: una comunità resistente al centro dello scenario economico” che si è svolta al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it