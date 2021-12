Danza, il grido di dolore di Roberto Bolle alla Camera: «Negli ultimi decenni uno scempio»

«La situazione della Danza in Italia è sempre più difficile e arida, fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono chiusi, di assoluta mancanza di protezione per la categoria artistica, di ballerini che devono lasciare il proprio Paese per vivere della loro passione e cercare di realizzare i propri sogni. Il mio intervento di oggi è al tempo stesso un grido di dolore e una richiesta di aiuto per il Balletto in Italia». Così l'Étoile Roberto Bolle in audizione alla Camera dei deputati.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it