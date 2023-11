Rinnovabili, Pichetto: Obiettivo 6 gigawatt nel 2023

“In Italia nel 2021 sono stati impiantati meno di 1,5 gigawatt di rinnovabili, poi nel 2022 sono aumentati a 3 gigawatt. L'obiettivo di quest'anno è farne almeno 6. Il percorso che stiamo dando come piano nazionale al 2030 è di fare almeno 70 GW” di rinnovabili”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine all’inaugurazione di Ecomondo in corso a Rimini. “ Le difficoltà ci sono perché è facile esaltare l’obiettivo, ma bisogna trovare il punto di equilibrio rispetto a temi paesaggistici e ad alcune valutazioni ambientali che fanno i territori.. Rispetto all’eolico offshore, invece, i tempi sono più lunghi per creare le condizioni. Questo Paese può fare questo percorso, ma ci vuole massima determinazione e massima integrazione fra i vari livelli istituzionali, Governo, Regioni e Comuni”.