Renzi: «Volete farci litigare, ma con Calenda non abbiamo avuto mai uno screzio»

"Calenda dice che sbaglio a fare conferenze in Arabia? Dov'è la novità? Quante volte l'ha detto? Sono opinioni diverse, ma sono questioni legittime". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, all'uscita dall'incontro con gli imprenditori di Assolombarda a Milano. "Calenda verrebbe bene Giorgetti nel nostro schieramento? Le cose che dice Calenda hanno un grande valore per tutti noi e che io rispetto molto, ma se pensa che io faccia la campagna elettorale affianco di Calenda, per commentare Calenda, così che si possa trovare una frase diversa da Calenda per poter dire che Renzi e Calenda litigano, le svelo questo segreto: non c'è stato un solo momento con Carlo in cui abbiamo avuto uno screzio in questa campagna elettorale". (LaPresse)