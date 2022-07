«Ma vi sembra che in un momento come quello che stiamo vivendo noi rischiamo di mandare a casa il Governo perchè i grillini non vogliono il termovalorizzatore? La città è stata trasformata dai grillini in uno zoo dove c'è il festival del cinghiale. Ma ci state prendendo per fessi?», le parole di Matteo Renzi all'assemblea di Italia Viva. / Youtube Italia Viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it