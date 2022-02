Ucraina, Renzi: «Putin vuole cambiare l'ordine mondiale, per Ue e Nato è una sfida enorme»

Putin ha in testa un disegno per il futuro: l'idea di cambiare l'ordine mondiale. Se non partiamo di qui non capiamo la gravità" della situazione. «L'Ue e la Nato vivono un momento di sfida enorme, c'è l'idea di organizzare e costruire un nuovo mondo che parte dalle oggettive difficoltà della Nato e che immagini altri soggetti protagonisti a livello istituzionale dall'India al Sud Est asiatico». Così Matteo Renzi in Senato dopo l'informativa del premier Mario Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it