Renzi: «Meloni fortunata, con Draghi non era Repubblica delle Banane»

«Se è vero che tutti noi dobbiamo smettere di dire che l’opposizione attacca la Presidente e viceversa, è altrettanto vero che non si parte da zero. Ho trovato spiacevolissima la sua espressione sulla Repubblica delle Banane, perché quella di Draghi non lo era. E’ fortunata perché prima di lei non c’era uno scappato di casa, ma un signore che ha salvato l’Euro e che ha portato molta Italia in Europa. Non siamo diventati improvvisamente credibili perché siete arrivati voi». Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso delle discussioni al Senato in vista del Consiglio Europeo dopo l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it