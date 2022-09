Regina Elisabetta, Fontana al consolato della Gran Bretagna a Milano per firmare libro condoglianze

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso omaggio alla Regina Elisabetta al consolato di Gran Bretagna, in via San Paolo 7 a Milano, firmando a nome della Regione Lombardia il libro delle condoglianze per la sovrana. "Un gesto doveroso - ha detto il governatore -, la Regina ha espresso sempre affetto verso Milano e la Lombardia. E' stata simbolo di un secolo e un esempio da seguire per la dedizione e il rispetto del suo popolo" (LaPresse)