«Sono trent'anni che il Parlamento non riesce ad approvare una riforma della giustizia. Siamo a lavoro sulla riforma Cartabia ma il vero cambiamento lo decideranno i cittadini con una grande prova di democrazia» così Matteo Salvini fuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev