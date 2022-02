Referendum Cannabis, Di Battista: «Strafavorevole alla legalizzazione delle droghe leggere»

«Il contrario della verità nel nostro Paese non sono le menzogne ma l’ipocrisia, chiunque volesse rimediarsi una dose non solo di marijuana ma anche di droghe più pesanti e pericolosissime lo può fare. Io sono contrario evidentemente alla legalizzazione delle droghe pesanti ma strafavorevole a quella delle droghe leggere», così Alessandro Di Battista parlando del referendum sulla depenalizzazione della cannabis. «È proprio un modo per togliere denaro ai criminali, e io sono sempre d’accordo a togliere denaro ai criminali», ha aggiunto Di Battista. (LaPresse)