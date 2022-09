Reddito di cittadinanza, Landini: «Provvedimento che va migliorato ma non tagliato»

«Per quello che riguarda il Reddito di cittadinanza, aggiungo anche il salario minimo e la legge sulla rappresentanza, noi continuiamo a pensare siano provvedimenti importanti, che vanno migliorati ma non tagliati sul piano sociale perché la povertà è aumentata». Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso della Cgil di Roma e Lazio. «Il punto vero è che non c'è mai stata una politica attiva sul mercato del lavoro degna di questo nome. In questa direzione rimarchiamo le nostre proposte e cioè quelle di aumentare i salari , ridurre la precarietà e intervenire per una legge sulla rappresentanza che faccia diventare i contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative contratti che hanno. un valore di legge generale». (LaPresse)