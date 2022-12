Reddito cittadinanza, Conte: «Abbandonare persone più fragili e indigenti è una follia»

«Siamo qui per risvegliare la coscienza e lo spirito di solidarietà che per noi è assolutamente importante soprattutto in una fase di forti tagli della Manovra, nel segno della austerità. Abbondare le persone più fragili ed indigenti è una follia». Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Napoli a margine del presidio Cgil-Slc degli ex lavoratori di Comdata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it