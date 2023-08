Reddito cittadinanza, Calderone: «Qualcuno soffia sul disagio sociale»

«Questo Governo, attraverso l'incentivo al lavoro e il sostegno necessario ai nostri concittadini più fragili, impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno - al contrario - soffia cercando di costruire il dissenso». Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone in Question time alla Camera in cui si è parlato anche di Reddito di Cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, Calderone: «In 112mila attivabili al lavoro, per il 35% via l'assegno da settembre. Qualcuno soffia sul disagio sociale». Conte attacca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev