«L'obiettivo di incentivazione al reclutamento a tempo determinato di professionisti ed esperti prevede che i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del Pnrr non siano più obbligati a cancellarsi dall'albo o dall'ordine professionale di appartenenza». Lo sottolinea il ministro della Pa, Renato Brunetta, in occasione di un'audizione alla Camera sul Dl Recovery. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it