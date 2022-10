Rave party a Modena, Salvini: «Torniamo a far rispettare regole, armi e droghe non ci piacciono»

«Buon lavoro a chi non ha staccato e buon Halloween a tutti, tranne che a quelli che da mezza Europa si sono ritrovati a Modena per fare casino in Italia con un rave party illegale abusivo, con armi e droga e nessun permesso. Finalmente torniamo a far rispettare le regole. Avete scelto un Governo che decide che le regole vanno rispettate e armi e droga non ci piacciono». Lo dice in un video pubblicato su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

