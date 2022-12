Fisco, Meloni: «Nessun condono, solo rateizzazione»

«I condoni non ci sono nella nostra legge di bilancio: chiediamo a tutti di pagare il dovuto, con una maggiorazione, consentendo una rateizzazione. Abbiamo stralciato solo le cartelle inferiori ai mille euro con più di 7 anni perchè costa più la riscossione che lo stralcio». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno.

Quanto alla norma sui reati fiscali, "non c'è in legge di bilancio, non abbiamo fatto quello che ha fatto Renzi nel 2014.

Ma penso che per chi dichiara e non versa, che non è secondo me chi vuole fregare lo Stato ma chi non ce l'ha fatta, penso sia abbastanza normale che quando io decido di pagare, con la maggiorazione, io abbia pagato il mio debito dello Stato".

Meloni ha poi ricordato che nella manovra "c'è l'assunzione di 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia delle entrate, la norma contro le aziende 'apri e chiudi'".