«Questi non sono candidati di bandiera. Ma personalità di altissimo profilo. Se c'è qualcuno a questo tavolo che non avrebbe il titolo ma tantissimi titoli per ambire a questa carica». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nella conferenza stampa alla Camera durante la quale ha illustrato la rosa dei nomi proposti dal centrodestra per il ruolo di presidente della Repubblica.

Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it